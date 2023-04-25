رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»: الحوار الوطني محطة مهمة في تاريخ مصر

وصف هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه بمثابة قبلة حياة للحياة السياسية المصرية في هذا التوقيت، «نحتاج له لإيجاد حياة سياسة جديدة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي».

الحوار الوطني محطة مهمة في تاريخ الوطن

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة»، مع الإعلامية لما جبريل، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني بمثابة محطة مهمة في تاريخ الوطن ومسؤولية كبيرة للغاية، مؤكدًا أن الوطن يحتاج لمخرجات في العديد من الملفات شديدة الأهمية.

الحوار مهم جدًا

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن بعض الملفات شديدة الأهمية في الدولة المصرية نحتاج للحديث عنها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، «رأينا أول مخرج للحوار له عن الإشراف القضائي على الانتخابات، لم يمر عليه 24 ساعة حتى حوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهات المعنية أي أن الحوار مهم جدًا».