النائب أيمن محسب: مجلس الأمناء يستعد بقوة لانطلاق جلسات الحوار الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الأحداث التي يشهدها السودان الشقيق ستفرض نفسها على مائدة الحوار الوطني، في ظل انشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على تغليب الحلول السلمية ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

محسب: الحوار الوطني يأتي في ظل متغيرات إقليمية شديدة الحساسية

وقال محسب، إن الحوار الوطني يأتي في ظل متغيرات إقليمية شديدة الحساسية تحتاج إلى صياغة موقف مصري شعبي يعبر عن جموع الشعب المصري، تجاه أشقائه السودانيين، مشددا على ضرورة العمل مع أجل الدفع نحو الحلول السلمية، وإنهاء حالة العنف التي تهدد مستقبل البلد الشقيق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعكس رغبة قوية في الخروج بالحوار في أفضل صورة ممكنة، تعكس تحضر القوى المشاركة، وقدرتها على تبادل الرؤى والأفكار من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات المقبلة.

الحوار الوطني يبحث كل ما يهم الشعب المصري

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن يتطرق الحوار الوطني إلى بحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، في ظل إصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم، مطالبا الجميع بوضع مصلحة الوطن والشعب المصري فوق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.