نائب رئيس «مستقبل وطن»: الحوار الوطني فرصة لجمع شمل القوى الوطنية

أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، ضرورة ملحة لجمع شمل القوى الوطنية تحت كلمة واحدة ورأي واحد يخدم جميع القضايا المجتمعية التي تمس المواطن البسيط.

وضع حلول جذرية لقضايا المجتمع ومشكلاته

وأوضح حسام الخولي، في تصريحات للوطن، أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية بحق المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كانت دافعة قوية لعجلة الحوار وعززت من ثقة المجتمع تجاهه بأنه حوار جاد لوضع حلول جذرية لقضايا المجتمع ومشكلاته.

وبسؤاله عن أهم ملف يتبناه الحزب بالحوار، قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «جميع محاور لجان الحوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ضرورة قصوى لدى حزب مستقبل وطن ولدينا رؤى شاملة تجاه جميع المحاور كونها تمس الجانب الحياتي للمواطن البسيط».

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه، داعيا جميع القوى الوطنية إلى المشاركة في الحوار بوضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وعدم التعصب تجاه رأي محدد والخروج بتوصيات تضمن حلول جذرية لقضايا المجتمع.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني غدا

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني صرح بأن مجلس أمناء الحوار سيجتمع غدا الأربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه 3 مايو المقبل.