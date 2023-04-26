أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان مواعيد وجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة أسوان للمدارس العامة والرسمية اللغات للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وحددت كذلك تعليمات الامتحانات للطلاب وجميع أطراف العملية الامتحانية من بينها المراقبون ورؤساء اللجان الامتحانية.

وتحين مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بمحافظة أسوان بشهر مايو المقبل، وتستمر ما بين خمس وستة أيام خلال ساعتين ونصف لساعة ونصف وفقا للمادة الدراسية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية والفرعية.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة أسوان

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة أسوان حددتها مديرية التربية والتعليم بأسوان ليتسنى للطلاب وأولياء الأمور الاستعداد للامتحانات، خاصة مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها مديرية صحة أسوان أثناء الامتحانات ومنها الالتزام بالكمامة.

جدول امتحانات الثانوي بأسوان

وتنشر «الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوي بمحافظة أسوان لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة وفقا لمديرية التربية والتعليم بأسوان.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يوم الأربعاء 10 مايو: عقد امتحان اللغة العربية خلال 3 ساعات.

يوم السبت 13 مايو: عقد امتحان الكيمياء خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان الجغرافيا خلال ساعة ونصف.

يوم الاثنين 15 مايو: عقد امتحان الرياضيات من الساعة خلال ساعتين، وعقد امتحان التاريخ خلال ساعة ونصف.

يوم الأربعاء 17 مايو: عقد امتحان الأحياء خلال ساعة ونصف، وعقد إمتحان اللغة الأجنبية الثانية خلال ساعة ونصف.

يوم السبت 20 مايو: عقد امتحان الفيزياء خلال ساعة ونصف وعقد امتحان الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

يوم الاثنين 22 مايو: عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال ساعتين ونصف.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

يوم الخميس 11 مايو: عقد امتحان اللغة العربية 3 ساعات.

يوم الأحد 14 مايو: عقد امتحان الكيمياء خلال ساعتين وعقد امتحان الجغرافيا لمدة ساعتين.

يوم الثلاثاء 16 مايو: عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال 3 ساعات.

يوم الخميس 18 مايو: عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية خلال ساعة ونصف وعقد امتحان التاريخ خلال 3 ساعات.

يوم الأحد 21 مايو: عقد امتحان الجبر وتفاضل وحساب مثلثات خلال 3 ساعات، وعقد امتحان الأحياء خلال ساعتين ونصف، وامتحان علم النفس والاجتماع خلال ساعتين.

يوم الثلاثاء 23 مايو: عقد امتحان الفيزياء من خلال 3 ساعات وعقد امتحان الفلسفة خلال ساعتين.