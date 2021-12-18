التعليم تكشف جدول امتحانات أولى ثانوي 2021 - 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم قبل قليل، عن جدول امتحانات أولى ثانوي 2021 - 2022، والمقرر أن تنطلق في الفترة من السبت الموافق 22 يناير 2022 إلى الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، علمًا بأنّ الامتحانات خارج المجموع تُجرى يومي 15 و17 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونيًا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

جدول امتحانات أولى ثانوي 2021 - 2022

وجاء جدول امتحانات أولى ثانوي 2021 - 2022 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم على هذا النحو..

السبت 22 يناير 2022

- اللغة العربية: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، زمن الإجابة 3 ساعات.

الإثنين 24 يناير 2022

- الكيمياء: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.

- الجغرافيا: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء 26 يناير 2022

- التاريخ: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 ظهرًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.

- الأحياء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.

السبت 29 يناير 2022

- اللغنة الأجنبية الأولي: من 9 صباحًا إلى 11:30 صباحًا، زمن الإجابة ساعتان ونصف.

الإثنين 31 يناير 2022

- الفيزياء: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:30 ظهرًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.

- الفلسفة والمنطق: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء 2 فبراير 2022

الرياضيات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، زمن الإجابة 3 ساعات.

- اللغة الأجنبية الثانية: من 12:30 ظهرًا إلى 2 عصرًا، زمن الإجابة ساعة ونصف.