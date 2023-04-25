وضعت مديرية التعليم مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنيا، حيث أعلن وكيل وزارة في محافظة المنيا، إنه تم وضع مواعيد وجدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني في محافظة المنيا 2023 والتي ستبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل، وتم وضع جميع الضوابط والإجراءات لحسن سير العملية الامتحانية.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالمنيا

وقال المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنيا، ستبدأ بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي يوم 6 مايو، لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

الرياضيات يوم الاثنين 8 مايو لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

يوم الأربعاء 10 مايو، سيكون امتحان الكيمياء لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، وسيكون امتحان الجغرافيا لنفس المدة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالمنيا

يوم السبت 13 مايو، سيكون امتحان الأحياء لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، وسيكون امتحان التاريخ لنفس المدة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

يوم الاثنين 15 مايو، سيكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، وسيكون امتحان الفلسفة والمنطق لنفس المدة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 17 مايو، سيكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا.

ويوم السبت 20 مايو، سيكون امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالمنيا

كما وضعت مديرية التعليم مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة المنيا، حيث ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام في محافظة المنيا، يوم الأحد 7 مايو وهو لغة عربية لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

سيتم عقد امتحان الكيمياء للشعبة العلمية يوم الثلاثاء 9 مايو لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، وامتحان علم النفس للشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.

الخميس 11 مايو سيكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

الأحد 14 مايو، سيكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، وسيكون امتحان الفيزياء للشعبة العلمية لمدة ساعتين من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وسيكون امتحان التاريخ للشعبة الأدبية لمدة ساعتين من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

الثلاثاء 16 مايو، سيكون امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

الخميس 18 مايو، سيكون امتحان الأحياء لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، وسيكون امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا لمدة ساعتين.

الأحد 21 مايو، سيكون امتحان الرياضة التطبيقية للشعبة العلمية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9:30 صباحًا حتى 11 صباحًا، وسيكون امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.