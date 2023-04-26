3 نصائح مهمة للمزارعين درس القمح ليلا للهروب من حرارة الجو

أكد الدكتور هاني سعد، أستاذ متفرغ، بمركز بحوث القمح، بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن الكثير من المزارعين يلجئون لدرس القمح بالميكنة الزراعية ليلا، هربا من حرارة الجو خلال ساعات النهار، وهو الأمر الذي يستوجب معرفتهم ببعض الأمور الهامة، والتي لا تؤثر على المحصول، من حيث ارتفاع نسبة الرطوبة به، والتي تؤدي إلى تلف القمح عند تخزينه.

3 نصائح مهمة للمزارعين لدراس القمح ليلاً

وأوضح «سعد»، لـ«الوطن»، أن قيام المزارعين بـ«درس» المحصول ليلا، يجب اتباع التالي:

- يتم الدراس قبل منتصف الليل حيث تكسو قطرات الندي الزراعات، وهو ما يرفع نسبة الرطوبة في محصول القمح.

- لا بد من أن يكون القمح جافا تماماً، حيث يتم وضع المحصول على مفرش بلاستيك حتى لا يتناثر مع دراسه ليلاً.

- يجب تخزين القمح في أجولة «خيش»، لضمان جودة التخزين للقمح ومنع التلف له، خاصة الذي يدرس بالميكنة ليلاً.

مساحات القمح والإنتاجية

وأشار إلى أن محصول القمح هذا العام جيد للغاية ويعطي الفدان الواحد إنتاجية ما بين 16 حتى 20 أردب قمح، حيث بلغ سعر الأردب كما تم تحديده من قبل وزارة التموين، 1500 جنيه.

يذكر أن مساحة القمح المنزرع في محافظة كفر الشيخ، خلال العام الجاري 2023، بلغت 254 ألف فدان قمح.