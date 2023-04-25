مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الشرقية

يستعد طلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر مايو المقبل، والذي يأتي تزامنا مع فصل الصيف الذي يبدأ في منتصف يونيو المقبل، وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية عن مواعيد جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 بمحافظة الشرقية، تنطلق البداية في 10 مايو حسب مواعيد جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالشرقية 2023.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي محافظة الشرقية

تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 بالشرقية لصفوف النقل من المرحلة الثانوية.

البداية من يوم الأربعاء 10 مايو: مادة اللغة العربية، من 8:30 إلى 11:30 صباحا، ويكون 3 ساعات.

ثاني أيام جدول الامتحان يوم السبت 13 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولى من 8:30 إلى 11 صباحا.

ثالث أيام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالشرقية يوم الإثنين 15 مايو: الرياضيات من 8:30 إلى 11:30 صباحا، ومادة التاريخ من 12 إلى 1:30صباحا.

يوم الأربعاء 17 مايو: اللغة الأجنبية الثانية من 8:30 إلى 10 صباحا، والأحياء من 10:30 إلى 12 مساء.

يوم السبت 20 مايو: مادة الجغرافيا من 8:30 إلى 10 صباحا، والفيزياء من 10:30 إلى 12 مساء.

يوم الإثنين 22 مايو: الكيمياء من 8:30 إلى 10 صباحا، والفلسفة من 10:30 إلى 12 مساء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بالشرقية

يبدأ أول أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي حسب التوقيت الصيفي يوم الخميس 11 مايو: اللغة العربية من 8:30 إلى 11:30 صباحا ويكون 3 ساعات.

يوم الأحد 14 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من 8:30 إلى 11:30 صباحا.

يوم الثلاثاء 16 مايو: الرياضيات العامة شعبة أدبي، والرياضيات البحتة شعبة علمي، من 8:30 إلى 11:30 صباحا.

يوم الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية من 8:30 إلى 10 صباحا، والجغرافيا للشعبة الأدبي من 10:30 إلى 12:30 مساء، والأحياء للشعبة العلمي من 10:30 إلى 12:30 مساء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالشرقية

يوم الأحد 21 مايو: علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبي، والكيمياء شعبة العلمي، من 8:30 إلى 10:30 صباحا، والتاريخ شعبة أدبي من 11 إلى 11 صباحا، والرياضيات التطبيقية للشعبة العلمي من 11 إلى 1:30 مساء

يوم الثلاثاء 23 مايو: الفلسفة للشعبة الأدبي، والفيزياء للشعبة العلمي، من 8:30 إلى 10:30 صباحا.