اعتمدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً بحسب التوقيت الصيفي الجديد بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وتستمر إلي السبت الموافق 20 مايو 2023 مع التشديد على الانتباه للتوقيت الصيفي الجديد.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ

وتُجري مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ وفقاً للقواعد المنظمة لها التي أرفقتها مديرية التربية والتعليم في الملاحظات بكل جدول بحيث يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وفقاً للجداول التي اعتمدتها مديرية التربية والتعليم من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ

- السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية.

- الاثنين 8 مايو: مادة الرياضيات.

- الأربعاء 10 مايو: مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- السبت 13 مايو: مادتي الأحياء، والتاريخ.

- الاثنين 15 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- الأربعاء 17 مايو: مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والتفكير العلمي.

- السبت 20 مايو: مادة الفيزياء.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ

- الأحد 7 مايو: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 9 مايو: مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة علم النفس وعلم الاجتماع للشعبة الأدبية.

- الخميس 11 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 14 مايو: مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 مايو: مادة جبر وحساب ومثلثات وتفاضل.

- الخميس 18 مايو: مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 21 مايو: مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.