مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الغربية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بها، موضحا انتهاء أعمال التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تهيئة الظروف المحيطة باللجان لتأدية الطلاب والطالبات الامتحانات بشكل يساعدهم على التفوق.

جدول امتحانات الترم الثاني الصف الأول الثانوي بالغربية

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بالغربية كتالي:

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية، 3 ساعات، ومادة التربية العسكرية مدتها ساعة.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات، 3 ساعات.

الخميس 11 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى مدتها ساعتين ونصف.

الأحد 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية، مدتها ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء، مدتها ساعة ونصف، ومادة تربية مهنية زراعي وصناعي وإدارة مشروعات، مدتها ساعة.

الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء، مدتها ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية، مدتها ساعة واحدة.

الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا، مدتها ساعة ونصف، ومادة الحاسب الآلي، ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ، ومدته ساعة ونصف، ومادة التربية الدينية، ومدتها ساعة ونصف.

الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء، ومدتها ساعة و نصف، ومادة الفلسفة، ومدتها ساعة ونصف.

جدول امتحانات الترم الثاني الصف الثاني الثانوي بالغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بمحافظة الغربية، من المقرر أن تبدأ يوم السبت 6 مايو وتنتهي 24 من الشهر ذاته.

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية، ومدتها 3 ساعات.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومدتها ساعة و نصف.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، ومدتها 3 ساعات.

السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ومدتها 3 ساعات.

الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ميكانيكا، ومدتها ساعتين ونصف، وامتحان مادة التاريخ، ومدته ساعتان.

الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء، ومدتها ساعتان، وامتحان مادة الجغرافيا، ومدتها ساعتان.

السبت 30 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء، ومدتها ساعتان، وامتحان مادة الفلسفة، ومدتها ساعتان.

الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء، ومدتها ساعتان، وامتحان علم النفس، ومدتها ساعتان.

الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة المواطنة وحقوق الإنسان، ومدتها ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدتها ساعة و نصف.