«بفرقع بومب».. حنان مطاوع تكشف عن طقوسها في الأعياد

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن طقوسها خلال الأعياد، إذ ذكرت أنها تقضي الأعياد دائما مع ابنتها أماليا، وتقوم بشراء لها الملابس الجديدة، «بديلها كل اهتمامي، وبديلها عيدية، وبنجيب بومب ونفرقعه أنا وهي»، موضحة أنها كانت قبل أن تنجب بنتًا كانت تحرص على أخذ العيدية، وذلك خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويعرض على شاشة «دي إم سي».

كل تركيزي على بنتي

وأضافت «مطاوع»، أنها الآن تعطي العيديات بعد أن كانت تتقاضاها، «وأنا طويلة كدة كنت لازم آخد العيدية من مامتي وخالتي الله يرحمها وجوزي، حتى لو 50 جنيهًا أو 20 جنيهًا أنا راضية، بحس إني لسه صغيرة، بكذب على نفسي ومصدقاها، لكن دلوقتي خلاص أنا اللي بقيت أدي العيدية»، كما أن كل تركيزها ينصب على ابنتها أماليا في العيد.

لازم نشتري فانوس رمضان كل سنة

وتابعت: «ببحث عن مكان مناسب ألعب فيه مع بنتي سواء كانت تلعب في البيسين أو البحر أو تتنطط، إحنا في رمضان لازم نجيب فانوس رمضان عشان أماليا تحس بالموضوع ده، وكان كل يوم لما المدفع يضرب تقولي الأذان أذن، يلا أفطر، هي فاهمة الطقوس دي، وده مهم جدًا بالنسبة لي، حتى بنجيب لها بُمب وبنفرقع أنا وهي».