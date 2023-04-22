حنان مطاوع: سعيدة بمشاركتي في سره الباتع.. وأحمد عبدالعزيز مفاجأة العمل

كشفت الفنانة حنان مطاوع، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل «سره الباتع»، الذي جرى عرضه في رمضان الماضي، قائلة: «سعيدة بمشاركتي في مسلسل سره الباتع».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «أحمد عبدالعزيز قدم دور شديد التميز والاختلاف»، مضيفا: «سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الضخم».

وتابعت مطاوع: «مفاجأة مسلسل سره الباتع هو أحمد عبدالعزيز لأنه جسد شخصية مختلفة عن كل الأدوار التي قدمها مسبقا».

واستطردت: «أشكر الفنان صلاح عبد الله على دعمه الكبير لي، ومشاركتي في عمل درامي مع فنانين كبار أمر يسعدني كثيرا».

أبطال مسلسل سره الباتع

يُذكر أنَّ مسلسل «سره الباتع» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمود قابيل وهالة صدقي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.