اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً بحسب التوقيت الصيفي الجديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، وتستمر إلي الإثنين الموافق 23 مايو 2023 مع التشديد على الانتباه للتوقيت الصيفي الجديد.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الأقصر

وتُجري مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الأقصر وفقاً للقواعد المنظمة لها التي أرفقتها مديرية التربية والتعليم في الملاحظات بكل جدول بحيث يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وفقاً للجداول التي اعتمدتها مديرية التربية والتعليم من د. صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الأقصر

- الأربعاء 10 مايو: مادة اللغة العربية

- السبت 13 مايو: مادة الرياضيات

- الإثنين 15 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

- الأربعاء 17 مايو: الكيمياء واللغة الأجنبية الثانية

- السبت 20 مايو: الفيزياء والجغرافيا

- الإثنين 22 مايو: التاريخ والفلسفة والمنطق

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر

- الخميس 11 مايو: مادة اللغة العربية.

- الأحد 14 مايو: مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 مايو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 18 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات

- الأحد 21 مايو: الأحياء الشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، تطبيقات الرياضيات وعلم النفس حسب التخصص.

- الثلاثاء 23 مايو: اللغة الأجنبية الأولى.