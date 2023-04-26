محمد رمضان يطرح أغنية «طوق نجاة» من فيلم هارلي

طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل، أغنيته الجديدة ضمن أحداث فيلم هارلي الذي يخوض من خلاله موسم أفلام عيد الفطر، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وجاءت الأغنية التي طرحها الفنان محمد رمضان تحمل اسم «طوق نجاة» ويوجه من خلالها رسالة خاصة لكل الشباب بالابتعاد عن المخدرات والتى كتب كلماتها كريم سامي ولحنها هيثم نبيل وتوزيع زوم.

تفاصيل أغنية طوق نجاة لمحمد رمضان

وتعد أغنية طوق نجاة واحدة من ضمن الأغاني التي قدمت ضمن أحداث فيلم هارلي الذي يتصدر إيرادات موسم أفلام عيد الفطر ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي عمر ومي كساب وأحمد داش ومحمود حميدة وحسني شتا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.

ولم تكن هذه هي الأغنية الأولى للفيلم، ولكن طرحت مؤخرا أغنية يا صلاة الزين والتي قدمها بصوته زوكش وهي من كلماته وألحانه وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.