إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بكفر الشيخ

أُصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق «كفر الشيخ - فوه»، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت غرف العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بإصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، لتصادم بين سيارتين ميكروباص، على طريق «كفر الشيخ - فوه»، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.