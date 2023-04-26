كيف استقبل ممشى بني سويف السياحي المواطنين خلال إجازة عيد الفطر ؟

جذب ممشى بني سويف السياحي بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، أهالي المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي امتدت من الخميس الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وسط الأجواء الربيعية المعتدلة، والمناظر الطبيعية لنهر النيل، بالإضافة إلى توفير عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال والرسم على الوجه والفقرات الفنية والاستعراضية.

الممشى السياحي ببني سويف مقصد لأهالي المحافظة

ويعد ممشى بني سويف السياحي أحد أهم مقاصد أهالي محافظة بني سويف، ومن أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها مؤخرًا واستهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1500 متر، وبتكلفة 200 مليون جنيه.

فقرات ترفيهية وفنية خلال عيد الفطر بكورنيش بني سويف

وأتاحت محافظة بني سويف وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لإدارة ممشى بني سويف السياحي «The Water walk»، عدد من الخدمات والفقرات الترفيهية خلال إجازة أيام العيد، والتي تم توفيرها بالمجان، وتضمنت تنظيم مسابقات وهدايا للأطفال، ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وفرقة فنون شعبية والتي تقدم فقرات متنوعة، وفقرة التنورة الراقصة، وشخصيات العرائس الكرتونية.

أجواء احتفالية بكورنيش النيل في بني سويف

وسادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية بمنطقة ممشى بني سويف السياحي التي يستمتع بها الأهالي وبخاصة الأطفال، حيث تم اتاحة الآلاف البلالين كهدايا للأطفال، بالإضافة إلى فقرة المهرجين وألعاب الليزر، وباند دي جي أغاني الأطفال والعيد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

فرحة العيد من كورنيش النيل في بني سويف

وأبدى عدد من أهالي بني سويف إعجابهم بكورنيش النيل وخاصة في أيام عيد الفطر المبارك، في ظل الأجواء الربيعية الرائعة، حيث قال محمد جمال أحد الأهالي: «كورنيش النيل في بني سويف بقى حاجة تانية في العيد، أنا هنا وأصدقائي نستمتع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل».