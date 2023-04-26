«النقل» تعلن توفير جميع التيسيرات لاستقبال العائدين من السودان

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن الجهود المبذولة في استقبال المواطنين المصريين العائدين من السودان، موضحا أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تواصل التنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية الأجهزة الأمنية وزارة الخارجية وزارة المالية وزارة الصحة الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المختصة لتقديم كل التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وأرقين البريين والحدوديين مع السودان.

إجمالي عدد العائدين من السودان

وأوضح، أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21- 25 أبريل 2023 (1297 عائدا) كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ أرقين البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21- 25 ابريل 2023(8897 عائد

وأوضح التقرير، أنه تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في المينائين وتوفير مزيد من عربات الاسعاف في المينائين بالتنسيق مع الإسعاف المصري، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والوزارات المعنية بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، وفي ضوء متابعة رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية على مدار الساعة وتقديم كل التسهيلات للمصريين العائدين من السودان وتوفير كل سبل الراحة لهم.

تنسيق كامل مع جميع الجهات

وأضاف التقرير أنه تم التنسيق مع كل الجهات العاملة داخل المينائين مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك وغيرها من الجهات، حيث تمت زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كل إجراءات الوصول وتقديم كل أنواع الدعم لهم، كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا على فريق العمل الأصلي بالميناءين وتم إعفاء الأشخاص ممن لا يملك نقوداً من رسوم الوصول.

كما أشار بيان الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إلى أنه في إطار استقبال المينائين لعدد كبير من العائدين من مختلف الدول فقد قامت السفارات الأجنبية في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل والجهات المعنية بمصر لاستقبال مواطنيهم العائدين مثل دولتي المجر والصين وتم تقديم كل أنواع التسهيلات والرعاية لهم، وحيث قدم مسؤولو السفارة الصينية درعا شرفيا لمدير ميناء قسطل للمجهودات التي قامت بها إدارة الميناء في إنهاء إجراءات العائدين من السودان من الجالية الصينية بالسودان وتقديم كل أنواع التسهيلات والرعاية لهم كما قدم مسؤولو السفارة الصينية الشكر للقيادة السياسية في مصر وكل الأجهزة العاملة في الميناء على ما تم تقديمه من إجراءات وتسهيلات لاستقبال الصينين العائدين من السودان.

توفير أتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين

وفي السياق ذاته، وفر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل أتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين إلى كل أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان.