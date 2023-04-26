إخماد حريق نشب في شقة بقرية منشأة الأمراء غرب بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب، في شقة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بسبب ماس كهربائي، بقرية "منشأة الامراء" التابعة لمركز إهناسيا، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة من غرفة نوم ومطبخ.

بلاغ بنشوب حريق في شقة ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقة داخل منزل بقرية منشأة الامراء التابعة لدائرة المركز، ووجه مدير أمن بني سويف إدارة الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى مكان الحريق وإخماد النيران و إتخاذ اللازم تجاه البلاغ.

سيارة إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بقوة على رأس سيارتين ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، واجراء أعمال التبريد اللازمة.

و تبين من تحريات الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث المركز، أن الحريق شب في شقة سكنية بمنزل "محمد. ع . ع عبد العظيم عويس" وأتت النيران على بعض محتويات شقة داخل المنزل عبارة عن غرفة نوم ومطبخ.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء الحريق

وبإجراء المعاينة الأولية وطبقًا لأقول سكان المنزل، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لإتخاذ شئونها.