السيطرة على حريق في منزل بإحدى قرى بني سويف.. والتحريات: ماس كهربائي

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق اندلع، اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي في منزل بقرية «العواونة» التابعة لمركز إهناسيا، وأتت النيران على بعض محتويات المنزل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.

اندلاع حريق في منزل ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بورود بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية بقرية «العواونة» التابعة لمركز إهناسيا، ووجه مدير أمن بني سويف إدارة الحماية المدنية بإتخاذ اللازم تجاه البلاغ.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارتين ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت معاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، الذي شب في شقة سكنية بالدور الأول بمنزل طه أحمد عبدالعزيز، وأتت النيران على بعض محتويات المنزل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء الحريق

وبإجراء المعاينة الأولية وطبقًا لأقول سكان المنزل، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.