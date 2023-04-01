السيطرة على حريق محدود بالغابة الشجرية في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، من إخماد حريق محدود شب في مخلفات وهيش وبوص بالغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من العاملين بالمنطقة الصناعية، فيما انتقل السكرتير العام المساعد لمكان الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء.

بلاغ بنشوب حريق في الغابة الشجرية ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ لإدارة الحماية المدنية يفيد نشوب حريق في الغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق في الغابة الشجرية ببني سويف

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف بقوات من الإطفاء على رأس 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق وتمكنوا من إخماده والسيطرة على النيران، بمعاونة العاملين بالغابة الشجرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ بني سويف يتابع أعمال إخماد حريق بالغابة الشجرية

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال إطفاء حريق محدود بالغابة الشجرية، حيث انتقل إلى مكان الحريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حيث تبين نشوب حريق محدود في بعض المخلفات والهيش والبوص بالغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية.