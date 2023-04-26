أسماء 8 أشخاص مصابين في تصادم سيارتين ميكروباص بكفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأخيرة، 8 مصابين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق «كفر الشيخ - فوه»، بإصابات مختلفة ما بين كدمات، وسحجات متفرقة بالجسد، وكسور، ليُجري رفع درجة الطوارئ بالمستشفى للتعامل معهم، وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كل من أحمد محمود خليفه، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ووائل أحمد دومة، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأسماء صلاح تاج الدين، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وحسام صلاح الدين، 15 سنة، كسر بالفخذ الأيمن، ومحمد السيد زايد، 52 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وريهام محمد بهنسي، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونزيه عرفة أحمد، 47، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونجلاء فتحي مليحة، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجميعهم يتلقون الإسعافات اللازمة بمستشفى دسوق العام.

تقديم كل الخدمات الطبية للمصابين

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.