إصابة شخصين في حادثين منفصلين بطنطا

أصيب شاب وفتاة بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة، في حادثين منفصلين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بإصابة شخصين

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بالقرب من منطقة سوق الجملة بمدينة طنطا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة شاب يدعي محمد فاروق، 34 عاماً، مقيم بقرية برما، التابعة لمركز طنطا، بجرح قطعي في الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالوجه والكفين، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

الرعاية الطبية

وفي سياق متصل أصيبت فتاة تدعي سنية رضا وتبلغ من العمر 18 عاماً، ومقيمة بقرية سبطاس، بدائرة مركز شرطة طنطا، بكدمات وسحجات واشتباه كسر في القدم اليمني، بعد أن صدمتها سيارة حال عبورها الطريق بالقرب من ديوان عام المحافظة بشارع البحر.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.