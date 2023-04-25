إصابة عامل ومزارع في انهيار بلكونة منزل بالمنيا

شهدت قرية دهروط التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، انهيار شرفة منزل ريفي قديم، ما أسفر عن إصابة مزارع وعامل وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انهيار شرفة منزل في مغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار شرفة منزل «بلكونة» بمنزل كائن في قرية دهروط التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين انهيار جزء من منزل ريفي قديم ملك محمد قطب، كائن في قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لطنبدي بمركز مغاغة، حيث انهارت البلكونة المطلة على الشارع الرئيسي، ما أسفر عن إصابة أحمد محمد قطب 33 عاما، عامل، ومحمد حسني أبو الحسن، 42 عاما، مزارع، يقيمان بقرية دهروط، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، والأول مصاب بسحجات وكدمات، والثاني باشتباه كسر بالقدم.

إخلاء المنزل من السكان

وبانتقال فريق من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين ومقام على مساحة 50 مترا مربعا، وتم إخلائه من السكان، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وعمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط للمعاينة، وإعداد تقرير هندسي لاتخاذ اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.