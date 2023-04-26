مصرع شخصين في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالشرقية 

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل أمام قرية المساعيد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

مصرع شخصين في حادث تصادم بمنيا القمح

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بتلقي المركز بلاغا بوقوع حادث تصادم توك توك وموتوسيكل أمام قرية المساعيد التابعة لمركز منيا القمح، ما أسفر عن تفحم التوك توك ووفاة شخصين.

نقل الجثتين إلى المستشفى

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم نقل الجثتين إلى مستشفى منيا القمح، ورفع آثار الحادث من على الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.