التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق سندنهور اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بدفنهما.

تصادم دراجتين ناريتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ببلبيس المركزي باستقبالها جثتين لشابين يدعيان «أ.ال» 17 عاما، ويقيم بقرية نشوة التابعة لمركز الزقازيق، و«ع.ع» يقيم بقرية الجبلة مركز بلبيس، نتيجة اصطدامهما ببعضهما أثناء استقلال كلا منهما دراجته النارية.

الدفع بسيارات إسعاف

كانت هيئة الإسعاف قد دفعت بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل لإنقاذ الضحايا ونقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي، إلا أنهما فارقا الحياة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير حركة المرور أمام المركبات والمارة، وتم التحفظ على الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة، فيما صرحت الجهات المعنية بالدفن وتسليم الجثامين لذويها.