شبورة على طرق الإسماعيلية صباح اليوم.. و7 نصائح للقيادة الآمنة

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة بعد انخفاض ملحوظ في أيام إجازة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع موجة ارتفاع الحرارة في بعض المحافظات.

وسجلت الإسماعيلية اليوم الأربعاء، 33 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى في ارتفاع 5 درجات عن طقس أمس الثلاثاء، فيما أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع الحرارة تدريجيا علي المحافظة هذا الأسبوع.

شبورة خفيفة على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة من انتشار الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على معظم الطرق السريعة والصحراوية، وخاصة طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي والإسماعيلية- بورسعيد الزراعي والإسماعيلية- الزقازيق.

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية دون توقف أي من الطرق أو وقوع حوادث في الساعات الأولى من الصباح مع استمرار رفع حالة الطوارئ على كل الطرق وانتشار الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف.

تلاشي الشبورة في الثامنة صباحا

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة إن الشبورة تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع الساعة الثامنة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية، فيما وجهت مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وهي

1- النصيحة الأسلم والأفضل هى تجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة.

2-إذا اضطررت للقيادة أثناء الشبورة فاتبع تعليمات القيادة الآمنة الآتية من أجل سلامتك وسلامة من حولك على الطريق.

3-تهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في الشبورة.

4-ترك مسافات مضاعفة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

5-تشغيل انوار السيارة بما فيها أنوار الانتظار.

6-التحكم في عجلة القيادة جيدا والتأكد من كفاءة عمل ماسحات الزجاج.

7-الالتزام بالقواعد الأساسية للمرور والتزام الحارات دون التحرك منها أو زيادة السرعة.