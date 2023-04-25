تجديد حبس المتهم بحيازة 30 كيلو حشيش في الإسماعيلية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالاتجار في المخدرات، في محافظة الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

ضبط متهم بحوزته 30 كيلو من مخدر حشيش

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت وزارة الداخلية القبض على شخص يقيم بدائرة مركز شرطة فايد، وضبط بحوزته على مخدر حشيش وزن 30 كيلو، ومبلغ مالي وهاتف محمول وتوك توك، دون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمخدر للاتجار به، وقدرت بـ4 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم

وعن العقوبة المتوقعة، قال سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني إن القانون حدد عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يروج أو يتعاطي المخدرات وفقًا للمادة رقم 34 عقوبة، والتي تنص على: «كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف أن العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الإتجار بها.