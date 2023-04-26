أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية.. 9 أشخاص بينهم 5 أطفال

شهدت مجمع الإسماعيلية الطبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع وصول المصابين في حادث الطريق الدائري بالإسماعيلية إلى المستشفى.

واستدعت إدارة المجمع الطبي استشاري الجراحة، والعظام والمخ والأعصاب والأطفال وكل أطقم التمريض للتعامل مع المصابين بالتزامن مع وصولهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الأمنية إن حادث الإسماعيلية وقع بين سيارة ملاكي ط ل و 542 مع سيارة ملاكي د م أ 796 بالطريق الدائرى امام جامعة قناة السويس.

وأسفر الحادث عن 9 مصابين هم محمد علي حسين 29 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجة ونزيف من الأنف والفم وشقيقته إسراء علي حسين 21 سنة مصابة بجرح قطعي بالجبهة ومحمود محمد أنور عطية 19 سنة مصاب باشتباه كسر بالكامل الأيمن وسماح حسن أبو علي45 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال هم دعاء محمود عبد الرحمن 15 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسجى محمود محمد 8 سنوات مصابة بكدمة بالجبهة ومروان محمد سعيد 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و كارما محمد سعيد 3 سنوات مصابة بسحجات بالوجه وأحمد محمد سعيد 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين القنطرة غرب.