«التعليم» تكشف مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه منذ أول يوم في الأزمة السودانية تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان لحظة بلحظة، كما تابع الطلاب المصريين.

البعثة التعليمية تتكون من 151 مدرسا وإداريا

وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أن البعثة التعليمية تتكون من 151 مدرسا وإداريا تقدم الخدمة التعليمية لحوالي 1060 طالبا سودانيا و35 طالبا مصريا من بينهم 21 طالبا من مرحلة الثانوية العامة.

وتابع متحدث وزارة التعليم، أنه مع المتابعة الدقيقة والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة جرى تقييم كل الإجراءات المتعلقة بالطلاب المصريين هناك والامتحانات أيضا خاصة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن وزير التعليم وقَّع قرار اليوم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان حتى تستقر الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض الإجراءات الأخرى التي وجه بها الدكتور رضا حجازي للتسهيل على أبنائنا الطلاب وأن الطلاب العائدين من السودان إلى مصر يستطيعوا التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وأداء الامتحانات في نهاية السنة، وهذا يخص طلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى وجود قرار بالسماح للراغبين من الطلاب بتأجيل امتحاناتهم إلى الدور الثاني مع حصولهم على درجاتهم الكاملة.