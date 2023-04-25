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«التعليم» توافق على تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب العائدين من السودان

كتب:

أميرة فكري
04:08 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من دولة السودان الشقيق، تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي للدور الثاني خلال شهر أغسطس المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّ هذا الإجراء المكمل يهدف لمنح الفرصة الكافية لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل أداء امتحانات نهاية العام.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني، التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

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