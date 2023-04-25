«التعليم» تحدد المحذوفات من مادة التربية الوطنية للثانوية العامة الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2023 الدمج، لجميع الفئات في مادة التربية الوطنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرا إلى أن ذلك مراعاة للظروف الخاصة بالطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام.

المحذوفات من مادة التربية الوطنية الثانوية العامة الدمج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الدروس والصفحات المحذوفة من مادة التربية الوطنية للثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج وهي كالتالي:

- الفصل الأول: القانون والدستور صفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحة 10، وصفحة 11 و12 الدستور المصري 2014، وصفحة 13 سادسا المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية.

- الفصل الثاني: الديمقراطية، صفحة 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

- الفصل الثالث: الأحزاب السياسية، من صفحة 32 و33 و34 الأحزاب السياسية في مصر (نشأتها وتطورها).

- الفصل الرابع: المشاركة السياسية صفحة 37، وثالثا صور المشاركة السياسية، وصفحة 38 خامسا متطلبات المشاركة السياسية، وصفحة 41 وسابعا الدستور والمشاركة السياسية وثامنا واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري وصفحة 43 بداية من عاشرا، 44 و45 و46 بالكامل.