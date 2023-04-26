طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

ترتفع درجات الحرارة في طقس محافظة سوهاج اليوم، لتسجل العظمى 35 درجة مئوية، ويسود طقس مشمس شديد الحرارة نهارًا خاصة في أماكن الظل، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية، في طقس مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم، على مختلف مدن وقرى محافظة سوهاج بسرعة تصل حتى 27 كم، مع نسبة رطوبة 34% وانعدام فرص سقوط أمطار على سوهاج، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

ومن جهته، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المحافظة، وجرى رفع الاستعدادات بمديرية صحة سوهاج وتوفير أدوية التنفس مع تحذير من الخروج لمرضى الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية.

تفقد مخرات السيول بسوهاج

كما جرى تفقد مخرات سيول الحواويش ودار السلام وساقلتة، والتنبيه على الوحدات المحلية بمتابعتها، لوجود توقعات بسقوط أمطار على مدن الجوار «سلاسل جبال البحر الأحمر».