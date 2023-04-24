طقس السويس اليوم.. غائم جزئيًا والحرارة تصل إلى 31 درجة

تشهد محافظة السويس، اليوم الاثنين طقسًا غائمًا جزئيًا، ونشاط في حركة الرياح خلال النهار، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر والليل، مع توقعات بسقوط امطار خفيفة.

درجة الحرارة تسجل 31

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية قراءات طقس السويس، اليوم الإثنين، نسبة رطوبة 35%، وسرعة الرياح 24 كم/ساعة، وتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات مئوية.

وأشار البيان، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الاستمرار في رفع درجة الاستعداد

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد، تحسبًا لتقلبات قد تحدث في طقس السويس، وهي التي أعلنها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تزامنًا مع التقلبات الجوية بالمحافظات، إذ شدد على رؤساء على مسئولي الجهات المختلفة، العاملة في المحافظة، والمعنية بالتدخل حال حدوث تقلبات جوية، والتأكيد على عمل محطات الصرف بكامل كفاءتها، وتطهير خطوط وبيارات الصرف بشكل دائم.