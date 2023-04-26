مصرع شابين صدمتها سيارة أثناء استقلالهما دراجة نارية في الرحاب

لقي شابين مصرعهما أسفل عجلات سيارة أثناء استقلالهما دراجة نارية في الرحاب، وجري نقل الجثتين لإحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسر المتوفين لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانوا يتهمون أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول شابين جثتين هامدتين ادعاء حادث تصادم، وبالانتقال تبين العثور على جثتي «إسلام حافظ في العقد الرابع من العمر، ومحمد مصطفي في العقد الثالث من العمر»، وبالفحص تبين وجود إصابات بالرأس وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

نقل الجثتين للمستشفى

وكشفت التحريات بأنه أثناء استقلال الشابين دراجة نارية أعلي كوبري التماثيل بمنطقة الرحاب صدمتهما سيارة، وأضافت التحريات بأن الشابين لقيا مصرعهما في الحال وتم نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.