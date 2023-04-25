مصرع شخص وإصابة 21 في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الصعيد الحر، والذي وقع قبل قليل، إلى متوفي و21 مصابا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي وبني سويف التخصصي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

21 مصابا في حادث تصادم بني سويف الشرقي

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي الصعيد الحر، قبلي بوابة بني سويف حوالي 12 كيلو، في اتجاه محافظة المنيا، صباح اليوم، حادث تصادم سيارتين أجرة ميكروباص بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 21 شخصَا، وحالة وفاة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي الشرقي «الصعيد الحر» دائرة المحافظة، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بني سويف، بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 18مصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، و3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

ودفعت إدارة المرور بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على اسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.