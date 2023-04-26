هل غدا الخميس إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟.. مصدر يجيب

هل غدا الخميس إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية أم لا؟.. سؤال طرحه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأجابت عنه مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحة أنّه لا يوجد إجازات في المصالح الحكومية، بل تعمل بشكل منتظم وبكامل القوى العاملة بها، مشيرة الى أنّ أول إجازة سيحصل عليها العاملون في القطاع الخاص والحكومي هي إجازة عيد العمال.

هل غدا الخميس إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

وتابعت المصادر الحكومية، أنّ غدا الخميس هو يوم عادي ولا صحة لوجود أي إجازات لأي جهة، وإجازة عيد العمال ستكون يوم الاثنين 1 مايو، المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها في أول الأسبوع أو منتصفه، إلى يوم الخميس آخر الأسبوع.

إجازة عيد العمال 2023

وأوضح المصدر، أنّ إجازة تحرير سيناء تم احتسابها في يومها الرسمي أمس، ولم تُرحل إلى يوم الخميس، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمها إلى إجازة عيد الفطر المبارك، ولذلك غدا الخميس 27 أبريل لعام 2023 يوم عادي للقطاعين العام والخاص، وجميع المصالح الحكومية تعمل بقواها الكاملة، لافتا الى أنّ مواعيد العمل عادت كما هي قبل شهر رمضان الكريم.