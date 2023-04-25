هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. مصدر حكومي يُجيب

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟ سؤال تردد كثيرا خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ونال اهتمام الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لمناسبة جديدة؟

وقال مصدر حكومي إن سبب تساؤل: هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟ هو ظن المواطنين ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء من الثلاثاء 25 أبريل وهو اليوم الرسمي لاحتفال الدولة المصرية بالذكرى 41 لتحرير أرض سيناء الغالية، إلى يوم الخميس المقبل 27 أبريل، لوجود قرار وزاري سابق صادر عن مجلس الوزراء بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها في أول الأسبوع أو منتصفه إلى يوم الخميس آخر الأسبوع، بهدف ضمان قيام المصالح الحكومية بتقديم الخدمات للمواطنين، وعدم تعطل هذه الخدمات خلال الأسبوع.

حقيقة ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء إلى الخميس

وقال مصدر حكومي، إن يوم الخميس المقبل 27 أبريل، هو يوم عمل عادي للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات، مشيرا إلى انتظام الدارسة واستئناف أعمال الامتحانات التي بدأت الامتحانات قبل إجازة عيد الفطر.

الموعد الرسمي لإجازة عيد تحرير سيناء 2023

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن إجازة تحرير سيناء، تم احتسابها في موعدها الطبيعي والرسمي اليوم الثلاثاء 25 أبريل، وعدم ترحيلها إلى يوم الخميس المقبل بعد أن صدر القرار الوزاري رقم 1405 من مجلس الوزراء بضم إجازة تحرير سيناء الى إجازة عيد الفطر المبارك وإلحاقها بها لتمتد إجازة العيد من يوم الخميس 20 أبريل إلى اليوم الثلاثاء 25 أبريل، وعليه فإن يوم الخميس المقبل 27 أبريل يوم عمل عادي ينتظم فيه العمل بجميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، وينتظم العمل بالبنوك وجميع مؤسسات القطاع الخاص ويكون العمل في مواعيد العمل الرسمية .