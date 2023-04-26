«الاتحادي الديموقراطي»: جهود كبيرة لتأمين المصريين المتواجدين في السودان

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي، إن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير جدًا لعودة المصريين من السودان، وهو ما نتج عنه عودة أعداد كبيرة من المصريين سواء بريًا أو جويًا.

تأمين المصريين بالسودان أتسم بالصعوبة لانتشارهم بمناطق متعددة

وأضاف «ترك»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المصريين في السودان قضوا أوقات صعبة قبل عودتهم من السودان، مشيرًا إلى أن تأمين المصريين بالسودان كان يتسم بالصعوبة، إذ أن الجالية المصرية بالسودان كبيرة وتنتشر بالعاصمة الخرطوم ونواحيها.

المصريين بالسودان كانوا يعانوا من انقطاع الكهرباء وصعوبة الحصول على المياه قبل إجلائهم

وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي، أن المصريين بالسودان كانوا يعانوا من انقطاع الكهرباء وصعوبة الحصول على المياه، إضافة إلى الظروف الصعبة بسبب أجواء الاشتباكات، مشيرًا إلى أن عودتهم كشفت قدرة الدولة المصرية على حماية مواطنيها بالخارج.

ولفت إلى أن جهود الدولة تضمنت أيضًا تقديم الخدمات الطبية للقادمين من السودان عبر معبر أرقين، مشيرًا إلى أن السعادة والفرحة كانت موجودة على وشوش الصغار والكبار على السواء بعودتهم سالمين إلى أراضي الوطن.