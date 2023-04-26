حزب المصريين الأحرار: تحركات الدولة لإعادة المصريين من السودان تؤكد قوتها

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التحركات المصرية لإعادة المصريين من السودان ليست من فراغ، لكنها تمنحنا دلالة، على أن الدولة المصرية متماسكة وقوية وتعمل بتناسق وتناغم شديد جدا.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى: «في ظل السيولة الأمنية والصراع الموجود في السودان جرى نقل عدد كبير من المصريين بالسودان وإعادتهم إلى مصر، وذلك بأعداد تقدر بالآلاف، كما جرى نقل هذه الأعداد بسرعة».

القيادة السياسية تتابع الوضع عن كثب مع غرفة العمليات

وتابع، أن العملية تمت في منتهى الدقة واستخدمت فيها كل وسائل النقل مثل النقل الجوي والبحري والبري، رغم أن التأمين ليست عملية سهلة في ظل السيولة الأمنية الموجودة، موضحا: «وزارة الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات العامة شاركت في هذه العمليات، والقيادة السياسية تتابع الوضع عن كثب مع غرفة العمليات، ولا نغفل إطلاقا البداية القوية، فمصر هي أول دولة نقلت أبناءها المصريين من الجنود التي كانت موجودة هناك في مهمة تدريبية بحتة».