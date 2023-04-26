توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية

حازت المعلومات المتداولة عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023، اهتمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية وقبل أيام من عقد الامتحانات وسط إصدار وزارة التعليم بيانات توضيحية حول تلك المسألة بصورة دورية.

توزيع الدرجات بالنسبة للشعبة الأدبية

وترصد «الوطن»، في السطور التالية عملية توزيع درجات امتحانات الثانوية 2023، ومواصفات الامتحانات في مواد التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس للشعبة الأدبية، ويتم توزيع الدرجات كالتالي:

-عدد الأسئلة المقالية 15%. أوضحت وفقا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين 6 أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة 50 درجة.

- الدرجة الكلية لمادة الرياضيات 30 درجة لكل فرع من فروع الرياضيات التطبيقية والبحتة.

- عدد الأسئلة 11 سؤالا بدرجة واحدة.

-7 أسئلة بدرجتين، وسؤال واحد بـ3 درجات.

العدد الكلي للأسئلة 20 سؤالا.

توزيع الدرجات بالنسبة للشعبة العلمية

وضمن توزيع درجات امتحانات الثانوية 2023، تضم الشعبة العلمية مواد الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، الأحياء، علوم البيئة، ويكون عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 40 سؤالا بواقع 40 درجة، وعدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد 6 والمقالية 4 أسئلة بإجمالي 10 درجات، والعدد الكلي للأسئلة في الاختيار من متعدد 46 سؤالا والمقالية 4 أسئلة وعدد درجات 50 درجة، والدرجة الكلية في الاختيار من متعدد 52 والمقالية 8 درجات لتصبح الدرجة الكلية 60 درجة، أما زمن الامتحان 3 ساعات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، وتوزيع درجات امتحانات الثانوية 2023 حيث تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بواقع 85% مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدي 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، لافته إلى أنه جري تدريب 5000 معلم على النظام الجديد بكافة أشكاله.

وإلى جانب توزيع درجات امتحانات الثانوية 2023، لفتت الوزارة إلى توفير دليل في كل مادة دراسية يتضمن نواتج التعلم المطلوبة وأيضا الدروس والموضوعات التي يحتاجها الطالب للإجابة عن الأسئلة في الامتحانات، مشددة على أن الدليل به كل ما يحتاجه الطالب من معلومات للتعامل مع الأسئلة دون قلق أو توتر.