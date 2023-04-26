السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالإسماعيلية دون وقوع إصابات بشرية

شب حريق هائل في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، في مزرعة للدواجن بدائرة مركز القنطرة غرب، وانتقلت فيها الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجرى السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد اشتعال النيران في مزرعة دواجن بعزبة الزقازيق التابعة لقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب، وجرى السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية.

وقال شهود عيان في تصريحات لـ«الوطن»، إنهم شاهدوا ارتفاع ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المزرعة، فأبلغوا على الفور قوات النجدة والحماية المدنية.

مصادر: لا إصابات بشرية

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة في مركز شرطة القنطرة غرب، عدم وجود إصابات بشرية في الحادث، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، مشيرة إلى سيطرة رجال الحماية المدنية، على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وما زالت أعمال التبريد مستمرة لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.

وأكدت المصادر، أنه جاري حصر خسائر المزرعة من الدواجن، فيما انتقل ضباط المباحث الجنائية لمحاولة التوصل إلى سبب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.