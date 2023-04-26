حريق يمحو قرية روسية بالكامل.. وأسبابه مجهولة (فيديو)

لقى شخص مصرعه واحترق نحو 100 منزل في قرية بجبال الأورال الروسية، أمس الثلاثاء، بسبب حريق مدمر لا تزال أسبابه مجهولة وفقا لما ذكرته خدمات الطوارئ.

تضرر 92 مبنى بسبب النيران

ووفقا لما أفاد به موقع سكاي نيوز عربية، فإن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عبر «تلجرام»، أنه في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران، وسجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض.

Sverdlovsk region, Ruzzia

More evening footage

92 houses burned down in the village of Sosva. The covered more than 2000 square meters. This is reported by the head of the GO. pic.twitter.com/85kxXZFybR — LX (@LXSummer1) April 25, 2023

حرائق عدة اندلعت في المنطقة يوم الثلاثاء

ولم يتم تحديد سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة الثلاثاء، حيث وقعت الكارثة في قرية سوسفا بمنطقة سفيردلوفسك التي يقدر عدد سكانها بحوالي 7 آلاف نسمة، إذ تنشط شركات تعمل بمجال الصناعات المرتبطة بالغابات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات السوشيال ميديا، مشاهد مروعة لبيوت محترقة وشوارع محاطة بنيران ودخان، وشددت على أنّ وزارة الطوارئ إن «الانتشار السريع للحريق سهّله وجود كمية كبيرة من الغطاء النباتي الجاف، والرياح العاتية، والبعد عن مصادر المياه».

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء بنوا «خطوط أنابيب من نهر سوسفا بطول إجمالي يبلغ 2 كيلومتر» من أجل الحصول على مياه، وشارك في العمليات 120 شخصا وطائرة هليكوبتر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن «سوسفا اختفت تقريبا، واحترق الشارع الرئيسي والمدرسة والمستشفى والمركز العقابي بالكامل. استدعينا رجال إطفاء وهليكوبتر لكن ما الفائدة؟».

وأجلي 240 معتقلا من مركز عقابي بسبب الحريق، وتواجه روسيا سنويا حرائق مدمرة بشكل متزايد، لا سيما بسبب الاحتباس الحراري، ويتهم ناشطون بيئيون الحكومة بعدم بذل جهود كافية لإخماد الحرائق، التي غالبا ما تندلع في مناطق نائية وقليلة السكان.