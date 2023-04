حريق يمحو قرية روسية بالكامل.. وأسبابه مجهولة (فيديو)

لقى شخص مصرعه واحترق نحو 100 منزل في قرية بجبال الأورال الروسية، أمس الثلاثاء، بسبب حريق مدمر لا تزال أسبابه مجهولة وفقا لما ذكرته خدمات الطوارئ.

ووفقا لما أفاد به موقع سكاي نيوز عربية، فإن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عبر «تلجرام»، أنه في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران، وسجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض.

Sverdlovsk region, Ruzzia

More evening footage

