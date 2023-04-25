السيطرة على حريق بسيارة نقل محملة بالسيراميك بطريق «طنطا - المحلة»

شب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالسيراميك، علي طريق «المحلة - طنطا» في المنطقة الواصلة بين قرية «شبشير الحصة - الرجدية» التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، بمركز ومدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل بسيارة نقل محملة بالسيراميك، وتصاعد كثيف للدخان، علي طريق «المحلة - طنطا» بالقرب من قريتي شبشير الحصة - الرجدية.

الدفع بسياراتي إطفاء

وتم الدفع بسيارتين من قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق داخل سيارة نقل محملة بالسيراميك علي طريق «المحلة - طنطا» في المنطقة الواصلة بين قرية «شبشير الحصة - الرجدية» وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلي السيارات المجاورة.

وتبين أن النيران أتت علي السيارة بمحتوياتها، بسبب ماس كهربائي بها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.