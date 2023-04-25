إخماد حريق هائل بـ 4 أفدنة قمح في عزبة مشيط بالمنيا

اندلع حريق هائل في حقل قمح على مساحة 4 أفدنة بعزبة مشيط في غرب مركز المنيا، وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للحقول المجاورة، دون إصابات بشرية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للفحص ومعرفة أسباب وملابسات نشوب الحريق.

اندلاع حريق بأرض زراعية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل قطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح في عزبة مشيط التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للأراضي الزراعية الملاصقة، وبالفحص تبين نشوبه بقطعة أرض زراعية مساحتها 4 أفدنة منزرعة بمحصول القمح ملك كلا من: هارون عبد الحميد وشقيقه علاء، يقيمان بعزبة مشيط في غرب مركز المنيا.

احتراق محصول القمح

أفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق محصول القمح، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق، وتباشر النيابة العامة التحقيق.