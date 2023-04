اكتشاف أكبر بؤرة أرضية زرقاء في العالم يثير حيرة العلماء بالمكسيك.. ما مخاطرها؟

اكتشف العلماء ثاني أكبر بؤرة أرضية زرقاء في العالم بالمكسيك، ومن المحتمل أن تكون الأعمق بالمنطقة، وتملأ فجوة معرفية ضخمة عن الحياة على الكواكب الأخرى، وفقا لمركز الأبحاث العام El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

وأطلق العلماء على تلك البؤرة الأرضية الزرقاء العملاقة اسم «تام جا» Taam ja، يعني «المياه العميقة»، وحيث وصل عمقها إلى نحو 274.4 متر، وتبلغ مساحتها 13 ألف و690 مترا مربعا، كما أنها شديدة الانحدار، فتبلغ زاوية الانحدار 80 درجة تقريبا مشكلة هيكلا مخروطيا كبيرا، ما تجعلها ثاني أعمق بؤرة أرضية معروفة في العالم، بعد اكتشاف بالوعة التنين في بحر الصين الجنوبي التي يعتقد أن يصل عمقها إلى 300 متر، حسب ما أفاد موقع «لايف ساينس».

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، تعرف البالوعة أو البؤرة الأرضية بأنها فتحة كبيرة مستديرة في سطح التكوينات الجيرية بمناطق الكارست يترسب فيها الماء، وهي في الواقع كهوف بحرية عمودية جري نحتها على مدى آلاف السنين نتيجة الجريان الجليدي خلال العصر الجليدي، وعادة ما تمتد هذه التكوينات المائية المترامية الأطراف لتصل إلى مئات الأقدام إلى الأسفل.

