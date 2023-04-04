مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة جديدة في أريحا

أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة، قرب تجمع نبع العوجا، شمال مدينة أريحا، بشرق الضفة الغربية.

وأوضح المُشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن مستوطنين وضعوا مسكنا متنقلا وخزان مياه، على أحد الجبال المطلة، قرب تجمع نبع العوجا البدوي، وشقوا طريقا إليه، بهدف الاستيلاء على الأراضي في المنطقة.

انتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه

وأضاف مليحات أن تجمع نبع العوجا هو أحد التجمعات البدوية الذي يتعرض لانتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف سرقة المياه والسيطرة على الأرض، لصالح المشاريع الاستيطانية.

من ناحية أخرى، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمرًا بوضع اليد على أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين في بلدة «نعلين» غرب رام الله، بوسط الضفة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي، أن الأمر يستهدف 20 دونمًا من أراضي المواطنين لصالح توسعة نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في المنطقة، مشيرة إلى أن الأمر محدد حتى تاريخ 31/12/2027.