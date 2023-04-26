«القاهرة الإخبارية»: معبر أرقين يعمل دون توقف لاستقبال العائدين من السودان

قال أحمد أبوزيد، موفد القاهرة الإخبارية بمعبر أرقين، إن المعبر يعمل على مدار الـ24 ساعة دون توقف، وهناك تدفقات كبيرة من المغادرين، بجانب تزايد الحافلات القادمة من السودان.

وأضاف «أبوزيد»، في رسالته، أن هناك اتصالات مُكثفة بين مصر والسودان، لتسهيل عملية الإجلاء، والمعبر يشهد توافد جنسيات مُتعددة من السودان، وأوضح أن عملية دخول القادمين من السودان لمصر تتم وفق إجراءات منظمة، مشيرا إلى حضور سيارات للمعبر، لنقل البعثات الدبلوماسية، وتم نقل العديد من أفراد الجالية الصينية بالسودان.

وتابع أن الهلال الأحمر والإسعاف المصري تعملان باستمرار، وتواصلان تقديم الخدمات الطبية للقادمين من السودان، لافتا إلى أن أن عملية إجلاء المغادرين للسودان كانت مُعقدة، وهناك عودة مُنسقة لعدد من الجاليات غير السودانية والأجانب.