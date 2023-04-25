محافظة القاهرة تتصدى لمخالفات البناء في إجازة العيد.. (صور)

تواصل أجهزة محافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية حملات للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية أولًا بأول لرصد أية تجاوزات.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي، لإزالة التعديات والتصدي لكافة مخالفات البناء.

في حي حلوان واصلت الاجهزة التنفيذية جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو بشارع الترانزيت بحلوان.

التصدي لبناء مخالف

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو بشارع إبراهيم الصادق بحلوان بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو بأرض مصنع العلف، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مواصلة الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية، إزالة التعديات وإيقاف الأعمال المخالفة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المنطقة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالفة والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات بهدف تحسين مستوى الخدمات والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.