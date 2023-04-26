قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اعتمد موعد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بجنوب سيناء، للفصل الدراسي الثاني بالمدارس قبل إجازة عيد الفطر.

وأوضح أنه جرى توزيع موعد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بجنوب سيناء، على الإدارات التعليمية والمدارس، مشيرًا إلى وضع الأسئلة طبقًا لقواعد وزارة التربية والتعليم، وبدأت المطابع السرية في طباعة أوراق الأسئلة تمهيدا لتوزيعها من خلال مراكز الامتحانات على المدارس.

موعد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بجنوب سيناء

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، موعد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بجنوب سيناء، للفصل الدراسي الثاني، وتبدأ امتحان الصف الأول الثانوي العام «رسمي وخاص» من الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت 6 مايو، وتنتهي الثلاثاء 16 مايو، لمدة عشرة أيام كالتالي:

１- السبت 6 مايو، لغة عربية، ثلاث ساعات.

２- الأحد 7 مايو، الكيمياء، ساعة ونصف.

３- الاثنين 8 مايو، الجغرافيا، ساعة ونصف.

４- الثلاثاء 9 مايو، اللغة الأجنبية الثانية ( فرنساوي)، ساعة ونصف.

５- الأربعاء 10 مايو، التاريخ، ساعة ونصف.

６- الخميس 11 مايو، اللغة الإنجليزية، ساعتين ونصف.

７- السبت 13 مايو، الفيزياء، ساعة ونصف.

８- الأحد 14 مايو، الفلسفة والمنطق ساعة ونصف.

９- الاثنين 15 مايو الرياضيات، ثلاث ساعات

１０- الثلاثاء 16 مايو، الأحياء، ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام

امتحانات الصف الثاني الثانوي العام «رسمي وخاص»، تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو وتنتهي الأحد 14 مايو، لمدة ثمانية أيام كالتالي:

１- السبت 6 مايو لغة عربية، ثلاث ساعات.

２- الأحد 7 مايو تطبيقات الرياضيات والجغرافية.

３- الاثنين 8 مايو، اللغة الإنجليزية.

４- الثلاثاء 9 مايو، جبر وتفاضل وحساب مثلثات فترة أولي، رياضيات عامة فترة ثانية.

５- الأربعاء 10 مايو، اللغة الفرنسية.

６- الخميس 11 مايو، الفيزياء فترة أولي، التاريخ فترة ثانية.

７- السبت 13 مايو، الأحياء فترة اولي، الفلسفة والمنطق فترة ثانية.

８- الأحد 14 مايو، الكيمياء فترة أولي، علم النفس والاجتماع فترة ثانية.