الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية بداية من الخميس: «البسوا جاكيت خفيف»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم عن الأيام السابقة ولكنها تعود للانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة، حيث نشعر بأجواء ربيعية، ويكون الانخفاض بالحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، مشددة على ضرورة الانتباه لطبيعة الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، والأوقات التي تنخفض بها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ولذلك يجب اصطحاب «جاكيت خفيف» أثناء الخروج بهذه الأوقات.

فرص الأمطار ستعود مرة أخرى للمناطق الساحلية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن فرص الأمطار ستعود مرة أخرى للمناطق الساحلية مع يوم الخميس فترة المساء ويوم الجمعة والسبت، ولكنها خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية تمام، موضحة أن الفارق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا كبير وملحوظ، وهو أمر طبيعي بمثل هذا الوقت من العام، ولذك يجب الحذر فقط بنوعية الملابس هذه الفترة حتى بعد بدايات شهر مايو وصولا لمنتصف الشهر، حيث يستمر هذا التباين بدرجات الحرارة مع توافر لفرص الأمطار أيضا.

نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة

وأشارت «غنام»، إلى أن ليلة يوم السبت ويوم الأحد تصل درجات الحرارة الصغرى لـ15 درجة مئوية مع نشاط الرياح، مما يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.